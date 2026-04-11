Boca e Independiente igualaron 1-1 por el Torneo Apertura en un clásico que fue de mayor a menor

Con un ojo puesto en lo que viene, Boca igualó 1-1 en el clásico de la Zona A frente a Independiente,correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.

Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Apertura

En una Bombonera repleta, el Xeneize y el Rojo protagonizaron un encuentro que tuvo mucha intensidad hasta irse apagando de a poco.

Durante el primer tiempo, la visita decidió replegarse y apostar por las salidas rápidas, cediéndole así el protagonismo al conjunto azul y oro. Así, llegó el lindo gol de Matías Abaldo a los ocho minutos de juego.

Si bien los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron chances, también convivieron con ciertos problemas en la gestación y apostaron por varios pases aéreos de Ander Herrera que muchas veces terminaron en nada.

Luego de avisar con una pelota parada, una jugada sucia dentro del área derivó en un toque de Sebastián Valdez sobre Alan Velasco que, a instancias del VAR, el árbitro Andrés Merlos sancionó como penal. Finalmente, en la última de la parte inicial, Milton Giménez cambió por gol.

Ya en el complemento, el club de la ribera, con algunos titulares en cancha, decidió animarse un poco más, pero en las pocas situaciones que pudo crear falló en el último toque.

Por su parte, el combinado de Avellaneda intentó buscar segundas pelotas tras envíos por arriba, aunque tampoco tuvo éxito.

Con poco tiempo en el reloj, ambos parecieron conformarse con un punto que los mantiene entre los ocho primeros del grupo, a falta de poco para el cierre de la primera rueda.

En definitiva, Boca no perdió su racha invicta antes de una semana crucial, mientras que Independiente también se va sin sufrir de los dos clásicos que disputó en una semana.

Estudiantes de La Plata se lo dio vuelta sobre la hora a Unión de Santa Fe y subió a lo más alto en la Zona A del Torneo Apertura

Gol de Independiente

QUÉ GOLAZO DE ABALDO PARA EL 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE BOCA %u26BD%uD83D%uDD25 #LPFxTNTSports



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Pellegrino se perdió el empate

MARCO PELLEGRINO TUVO EL EMPATE PARA BOCA ANTE INDEPENDIENTE %u26BD%u274C #LPFxTNTSports



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Gol de Boca

MERLOS REVISÓ EN EL VAR Y COBRÓ PENAL PARA BOCA VS. INDEPENDIENTE POR FALTA A VELASCO #LPFxTNTSports



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MILTON GIMÉNEZ CAMBIÓ PENAL POR GOL Y BOCA SE LO EMPATA A INDEPENDIENTE %uD83D%uDD35%uD83D%uDFE1 #LPFxTNTSports



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Quinteros vio la roja

Quinteros se fue EXPULSADO en INDEPENDIENTE por reclamar el PENAL cobrado a BOCA %uD83D%uDD34 #LPFxTNTSports



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Rey salvó a Independiente

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%u26BD Una jugada rápida puede cambiar el partido.

%uD83D%uDD0B Y una batería a tiempo, también.

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