Alberto Fernández defendió la gestión de Riquelme en Boca: "Creo que es un gran presidente"

Aunque no es hincha de Boca, lo tiene en un pedestal por lo que hizo con Argentinos Juniors. Por eso, el ex presidente de la Nación Alberto Fernández defendió al gestión de Juan Román Riquelme al mando del "Xeneize" y fue duro con los hinchas del club que lo critican.

"Cuando veo que algunos hinchas de Boca le reclaman cosas a Riquelme, con todo lo que Riquelme le dio a Boca, con la presidencia que está haciendo, con la prolijidad en las cuentas... Creo que yo no soportaría tanta injusticia", explicó al programa Dupla Técnica.

"Creo que están siendo muy injustos con él. Primero por lo que hizo con los hinchas de Boca. Creo que es un gran presidente. Cuando uno mira los números de Boca dice: 'Uf, este tipo. Mirá qué bien funciona Boca'. Me asombra mucho lo que dicen de él. Me afecta", agregó Alberto Fernández.

El político aseguró que el éxito de la gestión no solo se mide por los logros deportivos: "La dirigencia deportiva no solamente es que el equipo salga campeón. Es también ver que el club no se demacre y eso lo hace muy bien. Él tiene un modo de enfrentarse al poder instituido y confrontar con ellos. Y eso a mí me cae muy bien de Riquelme. Lo valoro mucho".

Para concluir, el ex presidente destacó la postura de Riquelme a favor de los clubes como asociaciones civiles: "Creo que en el mundo del fútbol molesta que sea presidente, porque va en contra de los intereses de muchos. Un Riquelme que quiere que Boca siga siendo una Asociación Civil al servicio de sus socios y no una Sociedad Anónima al servicio de accionistas, molesta mucho a muchos. Sin ninguna duda".