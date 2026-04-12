El plan de Úbeda para que Boca siga con la racha positiva en la Copa Libertadores

Después de la igualdad ante Independiente por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, Boca ya piensa en lo que será el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador, el próximo martes desde las 21 en La Bombonera.

Este domingo, el plantel se entrenó por la mañana en el predio de Ezeiza y el entrenador Claudio Úbeda decidió liberarlos hasta el lunes a las 15.30, cuando se realizará la última práctica para luego concentrar antes de enfrentar a los ecuatorianos.

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En cuanto al equipo, el entrenador evalúa hacer diez variantes de lo que fue el partido del sábado contra el Rojo. El único que se mantendría en el once sería Agustín Marchesín, ya que el DT dispuso mayoría de jugadores que suelen ser alternativa.

Más allá de que Boca se quedó sin ganar otro clásico, el cuerpo técnico xeneize terminó más que conforme por cómo jugaron los suplentes en el clásico y con sensaciones de que fueron más que los titulares del conjunto de Avellaneda.

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Con este panorama, los probables once para medirse el martes ante Barcelona de Ecuador por la segundo fecha de la Copa Libertadores sería el siguiente: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.



