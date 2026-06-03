Sufre España: Lamine Yamal podría perderse el debut en el Mundial 2026

La Selección de España comienza con los amistosos de preparación para el Mundial 2026 y el primer suelo será este jueves a las 16 en Riazor, Coruña, ante Irak. Luis De la Fuente anunció, en conferencia, no podrá contar con Lamine Yamal, ni con Nico Williams y Mikel Merino, quienes se encuentran recuperándose de diferentes problemas físicos.

Lamine, figura del Barcelona de Hansi Flick, sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todavía no está del todo recuperado. La situación llegó a ser tan extrema que temió perderse la Copa del Mundo.

En España están preocupados por el estado físico de su estrella, quien está en pleno proceso de recuperación y más que en duda para el 15 de junio, cuando debute ante Cabo Verde por el Grupo H de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Es seguro que no va a jugar", dijo Luis de la Fuente refiriéndose al amistoso de este jueves ante Irak. Y explicó: "El plan es seguir lo que teníamos previsto y en esos plazos nos da la confianza que va a estar para el día 15. Todavía falta y veremos efectivamente cómo va. Puede que algún día haya que parar. No lo sé. Estoy haciendo especulaciones".