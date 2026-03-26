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Bolivia le dio vuelta el repechaje a Surinam y se cruzará con Irak en la búsqueda del Mundial 2026

El representante de Conmebol superó en las semifinales a Surinam y jugará contra Irak por un pase directo a la Copa del Mundo.

La Selección de Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y se quedó con una de las semifinales del repechaje internacional que otorga dos cupos para la fase de grupos del Mundial 2026. En ese marco, su próximo rival será Irak y en este mano a mano, estará en juego un pasaje directo al máximo torneo FIFA.

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La Verde no tuvo un inicio sencillo porque Surinam abrió el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo gracias al tanto de Liam van Gelderen y ante esto, Bolivia se vio en la obligación de avanzar en la búsqueda del triunfo. 

De a poco, el Verde fue atosigando a su oponente y Moises Paniagua logró el 1-1 transitorio, mientras que Miguel Terceros puso el 2-1 definitivo.

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