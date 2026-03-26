Bolivia le dio vuelta el repechaje a Surinam y se cruzará con Irak en la búsqueda del Mundial 2026

La Selección de Bolivia le ganó 2-1 a Surinam y se quedó con una de las semifinales del repechaje internacional que otorga dos cupos para la fase de grupos del Mundial 2026. En ese marco, su próximo rival será Irak y en este mano a mano, estará en juego un pasaje directo al máximo torneo FIFA.

Amistoso previo al Mundial 2026: con uno menos, Francia superó a Brasil con dos exquisitas definiciones

La Verde no tuvo un inicio sencillo porque Surinam abrió el marcador en los primeros minutos del segundo tiempo gracias al tanto de Liam van Gelderen y ante esto, Bolivia se vio en la obligación de avanzar en la búsqueda del triunfo.

%uD83C%uDFC6%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF4 PANIAGUA EMPATA EL REPECHAJE PARA BOLIVIA A LOS 71 MINUTOS DE PARTIDO.pic.twitter.com/fIC6410WQb https://t.co/JMb21IPAHj — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 26, 2026

De a poco, el Verde fue atosigando a su oponente y Moises Paniagua logró el 1-1 transitorio, mientras que Miguel Terceros puso el 2-1 definitivo.