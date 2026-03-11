El técnico campeón del fútbol argentino que le echa la culpa a Guardiola de los males de muchos equipos





Desde que asumió como entrenador de Barcelona en 2008, Pep Guardiola revolucionó el fútbol mundial con una propuesta basada en la posesión, la presión alta y la salida desde el fondo. Con el paso de los años, su estilo fue imitado por equipos de todo el planeta, que intentaron replicar tanto su sistema de juego como su manera de atacar.

Sin embargo, el entrenador argentino Omar De Felippe lanzó una crítica al impacto que tuvo el modelo del técnico español en muchos colegas. El DT, que fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba en 2024, se refirió al tema durante una entrevista en el stream Picado TV.

"Alguno dijo ‘Guardiola le hizo muy mal al fútbol'. Y en algunas cosas, para los que no entienden qué tienen que hacer, coincido", expresó De Felippe, al explicar su postura sobre los entrenadores que buscan copiar el modelo del español sin contar con las mismas herramientas o características de jugadores.

El entrenador también contó situaciones que vivió durante entrenamientos y que, según su visión, reflejan los riesgos de aplicar ese estilo de juego sin la preparación adecuada. "Me ha pasado tener que parar el entrenamiento porque no puede ser que le demos 25 pases al arquero y dos al nueve. Hay algo que está mal", sostuvo.

En la misma línea, cuestionó la obsesión por salir jugando desde el fondo: "Quieren empezar con la superioridad numérica desde tu área, cuando el arco está a 100 metros".

Para reforzar su postura, De Felippe relató una anécdota reciente. "Hace poco fui a ver un entrenamiento de un amigo y en la salida del arco le hicieron tres goles. Salida de cuatro, salen jugando con el volante central, pase al medio, el cinco de espaldas, roban y gol, roban y gol", explicó.

Finalmente, el entrenador argentino dejó en claro cuál es su filosofía de juego. "Cuando viene mi amigo le pregunto: ‘¿Es necesario salir así y que te hagan cuatro goles?'. Entonces yo en mis equipos siempre digo que quiero que un solo jugador esté de espaldas mirando mi arco; los demás tienen que estar perfilados mirando el otro", concluyó.