Maxi López aprobó la posible llegada de Mauro Icardi a River: "Mientras haga goles..."

La falta de gol de los delanteros de River inició rumores de cara al próximo mercado de pases, y uno de los nombres que surgieron fue el de Mauro Icardi, hoy en el Galatasaray. Al respecto, Maxi López, ex jugador que mantiene una historia personal con el delantero, aseguró: "Mientras haga goles en River, que venga el que quiera".

Maxi sabe lo que es jugar en el Millonario: disputó 70 partidos y marcó 16 goles a lo largo de cuatro años, mostrando un gran desempeño en ese período que le permitió dar el salto al Barcelona.

Cabe destacar que, por el momento, toda la situación es un rumor y que el propio Enzo Francescoli, secretario técnico del club, afirmó que nadie propuso a Icardi y que el mismo nunca había hablado con el futbolista.

El delantero se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club turco. Sin embargo, este año vio una baja significativa en sus minutos que podría afectar su renovación, un dato clave teniendo en cuenta que su contrato finaliza en junio.

Esta temporada anotó 15 goles y dio dos asistencias a lo largo de 37 partidos jugados, portando la cinta de capitán prácticamente en todos ellos.