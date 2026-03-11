Eduardo Coudet debuta en River: el once que prepara y la única duda para enfrentar a Huracán

El ciclo de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate comenzará este jueves desde las 21.30, cuando el Millonario visite a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

A pocas horas del debut, el flamante técnico ya tiene diez titulares definidos y mantiene una única duda en la mediapunta, aunque no planea realizar grandes modificaciones respecto al equipo que venía utilizando Marcelo Gallardo y que dirigió Marcelo Escudero durante su breve interinato.

Una semana extra de trabajo y mini pretemporada

El debut de Coudet se da tras una semana adicional de entrenamientos, producto del paro impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Ese tiempo le permitió al nuevo entrenador implementar una especie de mini pretemporada en el River Camp, con una fuerte carga física y ejercicios enfocados en la presión alta, uno de los sellos característicos de sus equipos.

La intención es que el equipo pueda sostener un ritmo alto durante gran parte de los partidos, una característica habitual en los equipos dirigidos por el "Chacho".

La única duda de Coudet en River: quién será el mediapunta

En cuanto a la formación, Coudet no piensa en una revolución inmediata. Su idea es mantener la base del equipo que venía jugando, aunque con ajustes tácticos y roles diferentes.

La única incógnita pasa por la posición de mediapunta, donde hay tres futbolistas que pelean por un lugar: Juan Fernando Quintero, Kendry Páez y Maximiliano Salas.



La posible formación de River para visitar a Huracán en el debut de Coudet

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez o Maximiliano Salas; Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet