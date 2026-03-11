Claudio Úbeda no duda: el once para enfrentar a San Lorenzo

De cara al clásico frente a San Lorenzo de Almagro, Boca Juniors repetiría el equipo que viene de mostrar su mejor versión en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Luego de la contundente victoria ante Lanús, el entrenador Claudio Úbeda se inclina por mantener la base que respondió en el Sur y darle continuidad a una formación que, por primera vez en el año, mostró funcionamiento y eficacia.

Aunque el cuerpo técnico recuperó a un futbolista importante como Alan Velasco, la idea sería no modificar la estructura. El volante ofensivo vuelve a estar a disposición tras su recuperación y aparece como una alternativa desde el banco, pero el plan del DT apunta a sostener el mismo once que se impuso con claridad en la última fecha.

La decisión quedó reflejada en el último ensayo futbolístico, donde Úbeda volvió a parar la misma formación. En el arco seguirá Agustín Marchesín, mientras que la defensa empieza a consolidarse con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En la mitad de la cancha, los ingresos de Milton Delgado y Tomás Aranda dieron resultado y volverán a ser titulares junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar, dos piezas clave cuando se encuentran en plenitud física.

En ataque, la apuesta al doble nueve funcionó en el último partido y por eso Miguel Merentiel y Adam Bareiro volverían a ser los encargados de liderar la ofensiva del Xeneize.

Con esta base, Boca, que actualmente se ubica sexto en el campeonato- intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó su última actuación y sumar tres puntos importantes en un clásico siempre especial frente a San Lorenzo, un rival ante el que arrastra historial negativo en los últimos enfrentamientos.

La formación de Boca para enfrentar a San Lorenzo

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.