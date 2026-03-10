Boca recibe a San Lorenzo y busca achicar la diferencia en un historial que le es adverso

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo de Almagro por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita acomodarse en la Zona A y, al mismo tiempo, seguir recortando distancia en un historial que todavía favorece al "Ciclón".

El registro entre ambos equipos, considerando tanto el amateurismo como el profesionalismo, muestra una ventaja de seis partidos a favor de San Lorenzo, que es el único de los cinco grandes del fútbol argentino que tiene saldo positivo ante Boca.

Cómo está el historial entre Boca y San Lorenzo

A lo largo de la historia, Boca y San Lorenzo se enfrentaron en 213 partidos oficiales.

San Lorenzo ganó 83 partidos

Boca se impuso en 77

Empataron en 52 ocasiones

Este balance mantiene al conjunto de Boedo por delante en un historial que históricamente ha sido muy parejo.

Boca viene recortando la diferencia

En los últimos años, el "Xeneize" logró acortar la distancia. De hecho, se quedó con los dos enfrentamientos más recientes, ambos disputados en 2024.

Primero fue triunfo 2-1 en la Copa de la Liga, mientras que más tarde volvió a imponerse 3-2 en la Liga Profesional.

Por eso, Boca intentará aprovechar el envión anímico tras la goleada 3-0 ante Lanús para sumar otra victoria y quedar a solo cinco partidos de distancia en el historial frente a uno de sus rivales más incómodos en el fútbol argentino.

Las mayores goleadas entre Boca y San Lorenzo

La goleada más abultada del historial la consiguió Boca con un recordado 7-1 en el Torneo Apertura 2006, en un partido disputado en el Nuevo Gasómetro.

El equipo de La Ribera también protagonizó otro triunfo contundente cuando venció 6-0 a San Lorenzo en el Campeonato Metropolitano de 1974.

Por el lado del "Ciclón", su mayor superioridad se vio reflejada en varias goleadas 4-0, registradas en el Nacional 1967, la Liguilla Libertadores 1988/89, el Torneo Clausura 1997 y la Supercopa Argentina 2016.

Con este contexto histórico, el clásico entre Boca y San Lorenzo sumará un nuevo capítulo este miércoles, con el "Xeneize" intentando seguir recortando la diferencia en uno de los historiales más curiosos del fútbol argentino.