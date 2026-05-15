Wanda Nara pidió a la esposa de Maxi López para "MasterChef Celebrity": "La quiere a ella..."

En las últimas horas, "MasterChef Celebrity" (Telefe) volvió a ser título en los portales de espectáculo. Resulta que circularon los nombres de quiénes serían los participantes de la nueva edición del reality culinario. Ahora, se supo que Wanda Nara quiere a Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López.

En una de las últimas emisiones de "LAM" (América TV), Pilar Smith sacó sobres con los posibles concursantes de "MasterChef". Se trata de seis figuras de las más variadas, provenientes de "Gran Hermano", Telefe y del mundo de la música: Abel Pintos, Julieta Poggio, La China Ansa, La Tora, Nick Sicaro y L-Gante.

Al aire de Bondi Live, Ángel de Brito reveló el supuesto pedido especial de la conductora del certamen de cocina a los directivos del canal. "Wanda la quiere en su reality MasterChef a la sueca, la mujer de Maxi López", soltó el periodista de espectáculos, en referencia a Daniela Christiansson.

Daniela Christiansson, modelo, esposa de Maxi López y mamá de sus hijos más pequeños, Elle y Nando.

También aseguró que Costa, la panelista de "Cortá por Lozano", podría sumarse a "MasterChef Celebrity", cuyo último ganador fue Ian Lucas en la edición 2025/2026.