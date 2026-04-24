Preocupación en la UNQ: segunda amenaza de bomba en tres días

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) atraviesa días de preocupación e incertidumbre tras la reiteración de amenazas de bomba que obligaron a interrumpir sus actividades académicas y administrativas en dos ocasiones durante la misma semana.



El primer episodio se registró el martes, cuando una advertencia obligó a activar los protocolos de seguridad y evacuar las instalaciones. La situación generó tensión entre estudiantes, docentes y personal no docente, además de la intervención de las fuerzas de seguridad para inspeccionar el predio. Aunque finalmente no se encontraron elementos explosivos, el impacto en la comunidad universitaria fue significativo.

A raíz de este hecho, la UNQ emitió un comunicado oficial en el que manifestó su inquietud por lo sucedido y advirtió sobre la gravedad de este tipo de acciones. "Esta situación nos invita a seguir reflexionando sobre los riesgos de estas prácticas, que configuran un delito de intimidación pública", señalaron desde la institución, remarcando la necesidad de tomar conciencia sobre las consecuencias legales y sociales de estas amenazas.

Sin embargo, lejos de tratarse de un hecho aislado, el clima de alerta se profundizó este jueves con un segundo episodio de características similares. Nuevamente, se debieron suspender actividades y evacuar el campus, repitiendo un procedimiento que ya había alterado la rutina universitaria apenas dos días antes.

La reiteración de estos hechos encendió las alarmas dentro de la comunidad educativa, que reclama medidas para prevenir nuevas amenazas y garantizar el normal desarrollo de las clases. Al mismo tiempo, crece la expectativa por el avance de las investigaciones que permitan identificar a los responsables.