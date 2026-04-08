Qué es la True Crime Community, la subcultura digital que integraba el alumno tirador de Santa Fe

La True Crime Community (TCC), es una red red digital internacional que venera a los autores de masacres escolares, y que era integrada por el adolescente de 15 años que mató a Ian Cabrera en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe.

La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación la define como una "subcultura digital descentralizada y transnacional" que circula simbología y narrativas vinculadas a ataques de violencia extrema, especialmente tiroteos en escuelas.

No tiene estructura formal ni ideología política. Su lazo es la fascinación compartida por los perpetradores de crímenes masivos, a quienes presenta como figuras admirables o heroicas. Opera en foros abiertos, pero su núcleo más peligroso vive en canales cerrados de Discord y Telegram, con baja o nula moderación.

Si bien el término "True Crime" originalmente se refería a un género de entretenimiento (documentales, libros, series) centrado en hechos criminales reales, en los últimos años han surgido comunidades online que van mucho más allá del consumo pasivo de estos contenidos.

Todo arranca en 1999, con la masacre de Columbine High School, Colorado: Eric Harris y Dylan Klebold mataron a 12 estudiantes y un profesor antes de suicidarse. Ese ataque se convirtió en el hito que la comunidad glorifica y que sus integrantes buscan repetir.

El tirador de la escuela de San Cristobal formaba parte de la True Crime Community (TCC).

El mecanismo es el llamado "efecto copycat": cada nuevo ataque genera más contenido, más culto al perpetrador y más potenciales imitadores. El ciclo se retroalimenta solo.

Incels, el Grupo 764 y otras convergencias

En el caso de San Cristóbal, el tirador y su cómplice -un adolescente de 16 años detenido mientras intentaba fugarse por la Ruta Nacional 11- también fueron identificados dentro del movimiento incel: hombres que se definen como incapaces de tener relaciones románticas y canalizan esa frustración en odio hacia las mujeres.

La TCC suele superponerse con otros movimientos extremistas digitales: el Grupo 764, considerado terrorista por el FBI y vinculado a tendencias suicidas, y corrientes neonazis y aceleracionistas.

Quiénes son y cómo detectarlos

El perfil mayoritario son jóvenes de entre 13 y 20 años, según el informe de la SAIT. Las señales de alerta: uso de lenguaje de admiración hacia tiradores ("leyenda", "héroe", "ícono"), consumo compulsivo de material violento y participación en foros que reinterpretan a los asesinos como víctimas o mártires.

El director de Investigación Criminal de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, describió la red como "difusa, gigantesca, atomizada y anárquica, con una finalidad de causar el mayor daño posible". Las autoridades advierten que su detección requiere la intervención coordinada de fuerzas de seguridad, familias y educadores.