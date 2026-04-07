Crimen en la escuela de San Cristobal: allanan la vivienda del segundo detenido y apuntan a una red internacional

Efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron en las últimas horas la vivienda del segundo menor detenido en la causa por el ataque en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, registró nuevos avances con medidas judiciales y operativos policiales.

En el procedimiento secuestraron su teléfono celular, mientras la Justicia busca establecer si hubo más implicados.

Una captura en plena ruta

El adolescente, de 16 años, fue interceptado mientras viajaba con familiares por la Ruta Provincial 4 y luego por la Ruta Nacional 11, a la altura de Nelson, en el departamento La Capital.

Según indicaron fuentes oficiales, su detención se concretó tras el análisis del celular de G.C., de 15 años, señalado como el autor de los disparos contra Ian Cabrera.

Se investiga si colaboró con el adolescente de 15 años que protagonizó un ataque armado.

En base a información de la prensa local, el dispositivo del acusado fue peritado junto a otros elementos incautados en allanamientos previos, información confirmada por el defensor Néstor Oroño.

Los operativos fueron realizados por el Departamento Antiterrorista de la Policía Federal, por orden de la fiscal Carina Gerbaldo, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

La hipótesis de la conexión internacional

En esta etapa, la intervención de una fuerza federal especializada responde a la hipótesis de una posible conexión internacional detrás del ataque.

La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, Virginia Coudannes, afirmó: "Estamos en una situación que trasciende las fronteras de Santa Fe. Las fuerzas federales articuladas están trabajando en consecuencias. Y de las fronteras también de la Argentina. Hablamos de redes internacionales".

Con la detención del segundo sospechoso y el secuestro de su celular, los investigadores intentarán determinar si tenía conocimiento previo del ataque perpetrado en la escuela.

También resta establecer si el autor material actuó por su cuenta o si hubo otras personas, menores o adultas, que estaban al tanto del plan.

En tanto, la Justicia deberá definir si esos posibles involucrados minimizaron la amenaza o si, por el contrario, no actuaron pese a conocer lo que iba a ocurrir.

En caso de comprobarse responsabilidades adicionales o encubrimiento, no se descartan nuevos procedimientos y detenciones, tanto en Santa Fe como en otras jurisdicciones.

La investigación continúa abierta y, según fuentes del caso, podría derivar en ramificaciones de mayor alcance.