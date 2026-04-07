Crimen en la escuela: el oscuro mundo detrás del tirador y la red que incita a las masacres escolares

Escondido tras un seudónimo, el adolescente que abrió fuego en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, no solo consumía videos de muertes violentas, sino que alimentaba una obsesión al compartir videos de masacres escolares y navegar en plataformas y foros de todo tipo de crímenes.

Tiene 15 años y en el mundo virtual que habitaba, su identidad era otra. Sabía que su conducta estaba fuera de los márgenes. El lunes pasado, el adolescente sacó la escopeta de su abuelo de la mochila y disparó cuatro veces en el baño del colegio; dos de esos proyectiles terminaron con la vida de Ian Cabrera, de 13 años.

El deseo de consagrarse como un "héroe" ante los ojos de una comunidad invisible pero letal, podría ser el móvil según los investigadores.

Tras el tiroteo, los foros que frecuentaba estallaron. Algunos lo llamaron "héroe nacional", mientras que otros se burlaron de él por considerar que el ataque fue un "fracaso".

Esta reacción inmediata encendió las alarmas de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), que elaboró un informe reservado donde se detalla el peligro de la "True Crime Community" (TCC).

Este fenómeno, conceptualizado por expertos en extremismo violento, ya no es solo una afición por documentales de crímenes reales. Se convirtió en una subcultura radicalizada que glorifica a asesinos en masa.

Informe

El informe de la SAIT advierte que estos grupos funcionan como una red digital transnacional donde se emula a perpetradores históricos, como los autores de la masacre de Columbine en 1999. Para estos jóvenes, figuras como Eric Harris y Dylan Klebold no son criminales, sino ídolos a los que se debe copiar para alcanzar una oscura notoriedad pública.

En la escuela secundaria Columbine High School, Estado de Colorado, estos jóvenes asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor para luego suicidarse.

En Argentina la SAIT ya detectó al menos siete causas con características similares a este fenómeno de extremismo. No se trata de una ideología política, sino de una devoción por la violencia estética.

En estos foros, la vida de las víctimas es secundaria frente al estatus que adquiere el agresor. El ciclo de radicalización comienza en plataformas masivas con videos "informativos" y luego se traslada a grupos cerrados de Telegram, donde el contenido gore y la planificación de ataques circulan sin ningún tipo de moderación.

El perfil de los integrantes: adolescentes de entre 13 y 20 años con rasgos de aislamiento social, víctimas de bullying o con problemas de salud mental.

El odio profundo hacia la humanidad, conocido como misantropía, y el consumo intensivo de material gráfico extremo actúan como el combustible perfecto.

El adolescente de 15 años buscando en la muerte de un compañero la validación que no encontraba en su realidad cotidiana, alimentando un ciclo vicioso de imitación, según los especialistas.

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