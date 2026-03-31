Crimen en la escuela: esto le confesó el asesino a su abogada

El adolescente de 15 años que ingresó a la Escuela Normal Superior Nº 40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, y asesinó de varios disparos a Ian Cabrera, le confesó este martes a la abogada de su familia que no se trató de "un ataque dirigido a una sola persona".

La letrada Macarena Oroño brindó detalles a la prensa sobre el estado emocional del joven antes de cometer el crimen, ocurrido el lunes por la mañana, cuando ingresó al establecimiento educativo con una escopeta.

"Sentía que no encajaba y quería quitarse la vida desde hacía años", afirmó la abogada en una entrevista. Además, señaló que el adolescente se percibía como "un bicho raro" entre sus pares y que no solía socializar.

Asimismo, Oroño indicó que su defendido "no pudo responder por qué hizo esto" horas después del hecho. "Sentía vergüenza de hablar frente a la madre", agregó.

La hipótesis del brote psicótico

La abogada remarcó que lo ocurrido "no fue un ataque dirigido hacia una persona", sino que estaría vinculado a "algún tipo de reacción psiquiátrica, psicológica".

En ese sentido, explicó que el accionar fue más bien "genérico" o indiscriminado: disparó "a cualquiera" o "sin apuntar a nadie en particular".

También destacó que el joven había tenido episodios de autolesiones y se encontraba bajo tratamiento psicológico. "Quería quitarse la vida desde hacía años", reiteró.

"Nunca al menos evidenció violencia hacia terceros", subrayó, en base a los testimonios recabados.

El futuro judicial del menor

Además, sostuvo que "según lo que nos manifestaron los padres y también lo que habló nuestro colega con él, él no habría sido víctima de bullying".

Respecto al futuro del menor, explicó: "No puede ir a una cárcel común, no puede ir a una cárcel de menores porque está bajo el régimen de la ley anterior, pero sí entendemos que deberá ser institucionalizado en un régimen cerrado o semiabierto".

"Con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad", concluyó la defensora.