El abuelo del tirador de 15 años rompió el silencio: "La escopeta fue robada"

El abuelo del adolescente de 15 años abrió fuego contra sus compañeros en la Escuela N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, aclaró que el origen de la escopeta calibre 12/70 utilizada en el ataque es de su propiedad, pero que fue sustraída de su vivienda.

"La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza", sostuvo el abuelo en diálogo con la prensa.

El hombre, que no reside en la misma localidad donde ocurrió el ataque, le dijo a América que mantenía un vínculo distante con su nieto y que hablaban muy poco.

La Justicia ya lo tiene identificado en el expediente y él mismo reconoció que el arma estuvo en su poder hasta la noche previa al violento episodio.

En sus declaraciones, desmintió cualquier tipo de instrucción en el manejo de armas hacia el menor. Aseguró que el chico jamás participó de actividades de caza con él y que ni siquiera contaba con municiones en su domicilio al momento del robo.

"Yo no le enseñé nunca a usarla", afirmó, intentando disipar las sospechas sobre una posible influencia familiar en el uso de la escopeta.

Despedida

Familiares, amigos y seres queridos despiden a Ian Cabrera, la víctima fatal del ataque que tenía 13 años.

Todo sucedió ayer cuando un adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos, dos de gravedad y seis con heridas leves.

La investigación sigue su curso, centrándose ahora en el entorno digital del menor, donde se habrían encontrado publicaciones obsesivas con la muerte y videos de masacres escolares. Los padres de las víctimas exigen respuestas ante un sistema que, según denuncian, falló en proteger a todos los alumnos por igual.