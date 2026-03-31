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Martes, 31 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DOLOR Y DESCONSUELO

El desgarrador último adiós a Ian, el alumno asesinado en una escuela de San Cristóbal

El adolescente es despedido por sus seres queridos en la sala velatoria. Más tarde, su cuerpo será trasladado al cementerio de San Cristóbal.

Francisco Nutti

Familiares, amigos y seres queridos despiden a Ian Cabrera, el chico de 13 años que ayer fue asesinado a tiros por un compañero de clases en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal. 

Su cuerpo, que permanece en la sala velatoria, será trasladado en las próximas horas al cementerio local, aunque fuentes cercanas al adolescente señalaron que harán un recorrido por las calles de la localidad. Se prevé otra marcha multitudinaria para pedir justicia.

El lamentable hecho se registró ayer, poco después del ingreso, cuando un adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos, dos de gravedad y seis con heridas leves.

El agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia, mientras la Justicia provincial avanza con la investigación.

La escuela anunció que, al retomar las clases el lunes, los alumnos no podrán llevar mochilas, solo útiles y carpetas en la mano. Los padres consideraron que es una medida que "llega tarde".

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