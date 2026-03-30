San Cristóbal, unido por el dolor: marcha del silencio y vigilia frente a la escuela donde ocurrió el ataque

Una multitud se congregó este lunes por la noche en la ciudad santafesina de San Cristóbal para participar de una marcha del silencio en memoria de Ian Cabrera, el alumno de 13 años asesinado dentro de su escuela. La movilización se realizó al Colegio N° 40 Mariano Moreno, donde ocurrió la brutal balacera.

La comunidad educativa y vecinos de la ciudad se volcaron a las calles en un clima de profundo dolor. Estudiantes, docentes y familias participaron con velas encendidas, que fueron colocadas en los escalones y alrededores del establecimiento como forma de homenaje.

Durante la manifestación, el silencio fue la consigna principal, aunque también hubo momentos de oraciones y recuerdos dedicados a la víctima. Muchos de los presentes eran compañeros del adolescente, visiblemente afectados por lo sucedido.

El dolor de una comunidad

En medio de la conmoción por el crimen ocurrido en una escuela de San Cristóbal, una madre de la comunidad educativa expresó su dolor y preocupación ante las cámaras de Crónica durante la marcha del silencio realizada en homenaje a la víctima.

"Esto es tremendo, es lo que veíamos por televisión, a la distancia, en otros países", señaló al describir la situación que atraviesan los vecinos. Aunque sus hijos no asisten a la institución, remarcó el fuerte vínculo social que une a las familias de la localidad.En ese sentido, reconoció que la tragedia genera un temor generalizado entre los padres. "Esto es abrazar a nuestros hijos, es inevitable, puede pasarle a cualquiera", sostuvo, en referencia a la incertidumbre que sienten frente a hechos de violencia.

También advirtió que estas situaciones no son aisladas y que la violencia forma parte de distintos ámbitos cotidianos. "Pasa en todos lados, pasa en las escuelas, pasa a la salida de los boliches", expresó.

Por último, hizo una autocrítica sobre el rol de las familias en la formación de los jóvenes. "Yo creo que es la sociedad, y me hago responsable como mamá", afirmó y concluyó: "Nosotros somos responsables de nuestros hijos, de lo que les enseñamos y de lo atentos que estamos".

El peligro en torno al bullying

Otra madre habló con Crónica y opinó sobre cómo abordar el tema con los más jóvenes. "Ellos lo saben. Ellos viven la escuela día a día. Saben que existe el bullying", explicó.

Sin embargo, consideró que muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias para expresarlo. "Muchos sufren y se callan", remarcó.

La mujer evitó especular sobre el caso puntual, pero insistió en la necesidad de generar conciencia. "La idea de todo esto es que se haga conciencia social, que hablemos con nuestros hijos con mucha seriedad", enfatizó.

Cómo fue el ataque

El crimen ocurrió alrededor de las 7.10 de la mañana, cuando el joven salía del baño del colegio. En ese momento, fue interceptado por otro estudiante, de 15 años, que había ingresado armado con una escopeta.

Según los primeros datos, el agresor le disparó a corta distancia, provocándole la muerte en el lugar. Además, otros dos alumnos resultaron heridos durante el ataque y fueron asistidos tras el episodio.

La escena del crimen, ubicada en uno de los pasillos internos del establecimiento, se convirtió en el centro de la vigilia.

El hecho generó una fuerte conmoción en toda la comunidad de San Cristóbal, que aún intenta asimilar lo ocurrido. La investigación continúa para determinar las circunstancias y motivaciones detrás del ataque.