Los casos "Pantriste" y "Juniors": el historial de las masacres escolares que conmocionaron al país

Tras el dramático ataque a tiros ocurrido este lunes en una escuela de Santa Fe, donde un alumno mató a otro, resurgen antecedentes de violencia escolar en Argentina. Entre ellos, los casos de "Pantriste" y "Juniors", fueron dos de los episodios más impactantes.

Ambos sucedieron en la provincia de Buenos Aires y estuvieron vinculados a situaciones de bullying. En los dos hechos, los responsables fueron declarados inimputables por la Justicia.

El caso "Pantriste": el primer debate nacional sobre el bullying

El 4 de agosto de 2000 en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown. Javier Ignacio Romero, de 19 años, cursaba primer año en la Escuela de Educación Media N° 9 "San José". Al salir de clases, el joven utilizó un revólver calibre .22, propiedad de su madre, y disparó contra un grupo de compañeros que lo molestaban. Mató a Mauricio Salvador (16) e hirió gravemente a Gabriel Ferrari (18), quien sobrevivió.

Javier Ignacio Romero en una entrevista tras cometer el crimen.

Romero sufría bullying de manera reiterada y era apodado "Pantriste" por sus compañeros a raíz de su parecido con un dibujo animado. "Me voy a hacer respetar", gritó en el momento del ataque.

Durante la fuga arrojó el arma a un arroyo cercano, pero horas después fue entregado por su madre y detenido en la casa de un familiar.

Mientras esperaba el juicio, permaneció detenido en distintas dependencias, incluyendo la comisaría de Rafael Calzada y penales bonaerenses.

Finalmente, fue declarado inimputable por razones psiquiátricas. Permaneció bajo tratamiento y en 2020 continuaba con seguimiento médico. El caso marcó un punto de inflexión al instalar por primera vez un debate nacional sobre el bullying en las escuelas.

La masacre de Carmen de Patagones

Cuatro años después, el 28 de septiembre, Rafael Solich, de 15 años, conocido como "Juniors", ingresó a la Escuela de Enseñanza Media N° 202 "Islas Malvinas", en Carmen de Patagones.

El adolescente entró armado con una pistola Browning 9 mm, dos cargadores y un cuchillo, elementos que pertenecían a su padre, suboficial de Prefectura Naval. Dentro del aula, efectuó 13 disparos contra sus compañeros de entre 15 y 16 años. Mató a Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez, e hirió a otros cinco estudiantes.

Una de las pocas imágenes de "Juniors" tras cometer la masacre.

El hecho fue conocido como "la masacre de Carmen de Patagones", uno de los ataques escolares más graves de la región.

Tras ser detenido, el joven declaró ante la jueza: "No me di cuenta de lo que hice, se me nubló la vista y disparé".

Al igual que en el caso anterior, Solich también era víctima de bullying e incluso algunos compañeros lo llamaban "Pantriste". La Justicia lo declaró inimputable por su edad y fue diagnosticado con esquizofrenia. Desde entonces permanece institucionalizado bajo supervisión judicial.

En 2024, se ordenó al Estado indemnizar a las familias de las víctimas. Su paradero actual se mantiene bajo reserva judicial.