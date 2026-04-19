Tiroteo masivo en Estados Unidos: un hombre mató a ocho niños

Un hombre asesinó a ocho niños e hirió a dos mujeres en un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, en Estados Unidos.

De acuerdo a lo informado por la policía local, el ataque se produjo tras una disputa doméstica, cuando el agresor abrió fuego contra dos viviendas ubicadas en la misma cuadra donde residía. Luego de los disparos, robó un vehículo con el objetivo de darse a la fuga.

Las víctimas fatales son ocho menores de entre 1 y 14 años, mientras que dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud de la zona.

El atacante, en tanto, fue abatido por efectivos de seguridad tras varias cuadras de persecución. Según trascendió, algunas de las víctimas tendrían vínculo familiar con el agresor, cuya identidad no fue revelada oficialmente.

El origen de la agresión habría sido una disputa doméstica.

El vocero de la policía local, Chris Bordelon, describió la escena como "de gran magnitud y distinta a cualquier cosa que la mayoría haya presenciado". Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.

Desde el gobierno local, el intendente Tom Arceneaux calificó el hecho como "la peor masacre a la que se haya enfrentado la ciudad" y aseguró que se trató de "una mañana terrible" para la comunidad.

La ciudad de Shreveport, que cuenta con unos 180.000 habitantes, permanece conmocionada por el hecho. Las autoridades confirmaron que ningún agente resultó herido durante el operativo y solicitaron la colaboración de los vecinos para aportar información, imágenes o videos que ayuden en la investigación.

Además, la policía estatal se sumó al caso tras un pedido de apoyo de las fuerzas locales.