Seis muertos tras una toma de rehenes y un ataque armado en un supermercado en Ucrania

Seis personas perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas tras un violento tiroteo en Kiev, capital de Ucrania, donde un hombre armado atacó a civiles en plena vía pública y dentro de un supermercado.

El agresor fue abatido durante un operativo de las fuerzas especiales de seguridad.

El hecho generó conmoción en toda la capital ucraniana y obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a seis luego de que muriera una mujer que estaba internada en grave estado.

El hecho generó una gran conmoción en todo el país.

Según testigos, el atacante comenzó a disparar contra personas en la calle antes de ingresar a un supermercado, donde tomó rehenes y se atrincheró. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a cuatro personas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había informado inicialmente cinco muertos y diez heridos, pero luego actualizó la cifra. Además, señaló que el agresor fue "neutralizado" tras abrir fuego también contra los agentes durante la intervención.