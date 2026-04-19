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Domingo, 19 de abril de 2026

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DE TERROR

Seis muertos tras una toma de rehenes y un ataque armado en un supermercado en Ucrania

El agresor fue abatido por la Policía luego de que intentaran detenerlo. Nueve personas resultaron heridas.

Francisco Nutti

Seis personas perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas tras un violento tiroteo en Kiev, capital de Ucrania, donde un hombre armado atacó a civiles en plena vía pública y dentro de un supermercado.

El agresor fue abatido durante un operativo de las fuerzas especiales de seguridad.

El hecho generó conmoción en toda la capital ucraniana y obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad. El alcalde Vitali Klitschko confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a seis luego de que muriera una mujer que estaba internada en grave estado.

El hecho generó una gran conmoción en todo el país.&nbsp;
El hecho generó una gran conmoción en todo el país. 

Según testigos, el atacante comenzó a disparar contra personas en la calle antes de ingresar a un supermercado, donde tomó rehenes y se atrincheró. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron rescatar a cuatro personas.

 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, había informado inicialmente cinco muertos y diez heridos, pero luego actualizó la cifra. Además, señaló que el agresor fue "neutralizado" tras abrir fuego también contra los agentes durante la intervención.

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