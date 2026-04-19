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Domingo, 19 de abril de 2026

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BRUTAL

Crimen en la escuela: atacaron en la cárcel al segundo menor imputado por el tiroteo mortal

Nicolás C., de 16 años, está detenido en la UP N°2 de Santa Fe. Su defensa exige garantías para su integridad física y emocional.

El adolescente de 16 años que fue el segundo imputado detenido por el crimen de Ian Cabrera en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, fue atacado dentro de la la cárcel de Las Flores, en Santa Fe.

La agresión ocurrida en la Unidad Penitenciaria 2 habría sido cometida por un grupo de reclusos el jueves pasado por la tarde.

El menor habría sido atacado mientras se entrevistaba con sus abogados. Según informó la defensa, un grupo de reclusos incendió su colchón durante ese momento.

Ante el hecho, los letrados alertaron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Cristóbal y exigieron que se garantice "la integridad física y emocional del adolescente".

Imputado como cómplice del tirador


Nicolás está detenido desde el 9 de abril, por orden del juez José Alberto Boaglio, quien dispuso su prisión por 90 días

La Fiscalía lo acusa de haber colaborado con Gino C., el autor de los disparos, al conocer de antemano sus intenciones y facilitarle concretarlas, aunque sin un rol determinante en el ataque.

Su defensa rechaza esa acusación: sostiene que no hay elementos que prueben que el menor sabía lo que Gino planeaba hacer antes de ingresar a la escuela.

La apelación
 

El defensor de Nicolás apeló el fallo. Ahora, un juez de la Cámara de Apelaciones de Rafaela deberá resolver si confirma la imputación y si el adolescente continúa detenido.

La resolución será clave tanto para el caso del menor como para el avance general de la causa por el tiroteo de San Cristóbal.

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