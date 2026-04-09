Prisión preventiva por "participación secundaria" para el segundo adolescente detenido por el crimen en la escuela de San Cristobal

El adolescente de 16 años vinculado al tiroteo en la Escuela N° 40 "Mariano Moreno" de San Cristóbal quedó este jueves bajo prisión preventiva por 90 días.

El juez José Boaglio adoptó la medida tras una audiencia en la que la fiscal de menores Carina Gerbaldo sostuvo una acusación que tomó por sorpresa a la defensa.

La imputación: "partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y doble tentativa de homicidio agravado", en concurso real.

La nueva calificación implica que la fiscalía considera que N.C. tuvo una intervención concreta y relevante en el hecho, aunque sin el rol protagónico del autor principal.

El autor del asesinato de Ian Cabrera fue detenido el mismo día del hecho.

La figura dista enormemente del simple encubrimiento con el que había sido vinculado en un primer momento.

Prisión preventiva

La jornada comenzó con la imputación formal a cargo de Gerbaldo. El defensor público Aníbal Caula pidió un cuarto intermedio para preparar sus argumentos contra la prisión preventiva. La medida finalmente se confirmó.

El giro en la calificación tiene un antecedente directo: el miércoles, en la conferencia de prensa del Gobierno nacional, la Policía Federal -que colaboró en la investigación- describió a N.C. como un "colaborador estrecho" del tirador. Esa caracterización habría modificado la óptica de la fiscalía.

Con la preventiva confirmada, la investigación entra en una nueva etapa. N.C. permanecerá detenido mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento definitivo del tiroteo en el que fue asesinado Ian Cabrera, de 13 años.

La causa sigue abierta: aún resta definir la situación procesal del autor principal del disparo y determinar si hay otros involucrados en el hecho.