Motochorros intentaron asaltar a un policía y un gendarme: un ladrón fue abatido

Un policía de la Ciudad y un gendarme se enfrentaron a tiros este domingo con motochorros en dos intentos de robos en el sur del conurbano bonaerense. Un ladrón fue abatido mientras que los efectivos fueron heridos pero están fuera de peligro.

Los delincuentes restantes que protagonizaron el raid delictivo lograron escapar y son intensamente buscados.

Cómo fue el raid delictivo

El primer intento de asalto se produjo esta tarde, alrededor de las 15, a la altura del cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Lafuente donde el agente porteño, de 40 años y vestido de civil, circulaba en su vehículo y fue sorprendido por dos motos con dos ocupantes cada una, que lo amenazaron a punta de pistola para robarle.

En ese momento, el policía sacó su arma reglamentaria y hubo un enfrentamiento armado en el que el agente recibió balazos en el pecho, la mano izquierda y la pierna derecha. A pesar de las heridas, pudo mantenerse consciente y relató lo ocurrido a los primeros policías que llegaron al lugar.

Luego del intento de robo fallido, los delincuentes escaparon en dirección a la Ciudad de Buenos Aires y tan solo minutos después, trataron de asaltar a un gendarme en Montes de Oca y Levagge. Allí se produjo otro tiroteo en el que el efectivo fue herido y uno de los ladrones murió en el lugar.

El policía de la Ciudad y el gendarme están internados en hospitales de la zona pero fuera de peligro.

Por el momento, los otros delincuentes no fueron identificados y permanecen prófugos por lo que los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que puedan aportar datos sobre la fuga de los asaltantes.