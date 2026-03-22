Asesinaron a golpes a un hombre cuando iba a trabajar: hay dos detenidos

Un hombre de 48 años fue asesinado este domingo por dos personas que lo atacaron a golpes. Por el brutal crimen ocurrido en la zona sur del conurbano bonaerense hay dos sospechosos detenidos.

La víctima fue identificada como Guillermo Bastiano. Fue encontrado en la calle por vecinos cerca de las 6 de la mañana. La principal hipótesis es que el hombre tuvo una discusión con los agresores.

Un móvil de Crónica fue al lugar del hecho y dialogó con Fabián, hermano de la víctima. "Le pegaron en la cabeza para matarlo" , indicó y contó que los agresores "lo persiguieron una cuadra y media" a Guillermo. Además, sostuvo que "aparentemente podría ser una emboscada".

"Salió a trabajar, a dos cuadras hubo un altercado con dos personas en bicicleta, lo golpearon y cayó muerto. Queremos justicia, que se investigue", exigió.

Según detallaron los familiares de la víctima, Guillermo iba a reemplazar a uno de sus hermanos en el puesto de trabajo de seguridad que compartían y que pidió que no lo acompañen cuando salió de su casa.

Luego del seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona, efectivos policiales identificaron y localizaron a dos hombres que habrían sido los que atacaron a la víctima este domingo.

Los detenidos por el crimen.

Los detenidos son dos jóvenes, de 22 y 23 años, que este lunes serán indagados en una sede judicial acusados del asesinato.

Funcionarios a cargo de la investigación solicitaron el relevamiento de más imágenes, las tomas de testimonios de los testigos y las pericias correspondientes para poder determinar cómo se produjo el crimen.