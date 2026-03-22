Patovicas mataron a golpes a un hombre a quien le habían negado la entrada al boliche

Cuatro patovicas fueron detenidos por la muerte de un hombre de 51 años durante la madrugada de este domingo tras una pelea ocurrida en la puerta de un boliche de la zona norte del Gran Buenos Aires.

El violento episodio se registró en el bar Sutton, ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar acompañado por un joven de 23 años -quien sería su hijo- y otro hombre de 46, con la intención de ingresar al local.

Sin embargo, el acceso les fue denegado debido a que el establecimiento se encontraba en horario de cierre, lo que derivó en una discusión con el personal de seguridad que rápidamente escaló a una pelea en la vereda.

La faja de clausura en la puerta del boliche.

En ese contexto, Rogers recibió golpes por parte del personal de seguridad y, tras caer al suelo, falleció en el lugar. El informe preliminar determinó que la muerte habría sido provocada por asfixia mecánica, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para confirmar las causas.

Patovicas detenidos y boliche clausurado





Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 de Malvinas Argentinas, que dispuso la aprehensión de cuatro sospechosos, de 22, 36, 49 y 50 años, por su presunta participación en el hecho.

En tanto, el local fue clausurado de manera preventiva y en el lugar trabajaron peritos de la Policía Científica bonaerense.

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