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Viernes, 20 de marzo de 2026

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Apresaron a dos ladrones que se dedicaban a ejecutar entraderas en el AMBA

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires. Los detenidos tienen 54 y 52 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Dos ladrones, que se cree que se especializaban en perpetrar entraderas, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos apresados tienen 54 y 52 años.

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Según agregaron los informantes, el procedimiento se realizó en el cruce de la avenida Luciano Valette y Martín Coronado, cuando los efectivos interceptaron a los sujetos en momentos en los que se movilizaban a bordo de un Fiat Cronos gris, con el dominio finalizado en JW.

Requisa

Trascendió que, al requisar dicho vehículo, las autoridades consiguieron incautar una pistola semiautomática Bersa 22 largo (con pedido de secuestro por haber sido robada), una pistola nueve milímetros con la numeración limada, diversas municiones, documentación, un cuchillo y tres aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal el doctor Fernando Daniel Semisa, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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