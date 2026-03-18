Zelenski proyectó una "solución pacífica" con Rusia y esto dijo del conflicto en Medio Oriente

Volodímir Zelenski vislumbra un horizonte de cese al fuego en la confrontación contra Rusia. Además, habló sobre el Conflicto en Medio Oriente.

El jefe de Estado ucraniano manifestó su optimismo respecto a las posibilidades de alcanzar un desenlace no bélico, centrando sus esfuerzos en la actividad diplomática y la colaboración con Washington.

"Creo que en esta guerra de Rusia contra Ucrania hay perspectivas para una solución pacífica", publicó el presidente a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, remarcó que la nación mantiene una postura firme hacia la concordia y solicitó redoblar las acciones para lograr un pacto.

Al respecto, Zelenski enfatizó la urgencia de mantener la operatividad política: "Necesitamos seguir buscando cada día formas de alcanzar un acuerdo de paz. Necesitamos reunirnos con los estadounidenses. Tenemos un par de ideas más sobre cómo podemos forzar el fin de esta guerra".

Pese a este ánimo conciliador, una cumbre tripartita entre representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia -programada para la semana previa- quedó suspendida por decisión de la administración norteamericana.

Este encuentro buscaba dar continuidad a las rondas de diálogo ya efectuadas en Abu Dabi (fines de enero y principios de febrero) y Ginebra (mediados de febrero).

Intervención técnica en el Golfo

En paralelo a la búsqueda de paz en su territorio, Zelenski informó ante el Parlamento británico sobre una expansión de su presencia militar técnica en Medio Oriente.

El gobierno de Kiev movilizó a 201 especialistas en combate de aeronaves no tripuladas hacia Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, con un contingente adicional en ruta hacia Kuwait.

"Se trata de expertos militares que saben cómo asistir y defenderse de los drones Shahed. Nuestros equipos ya se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita, y están de camino a Kuwait", detalló el líder ucraniano ante los legisladores.

Zelenski reveló que otros 34 técnicos aguardan órdenes de despliegue y destacó el músculo industrial de su país: Ucrania fabrica actualmente 2,000 drones interceptores por jornada. El mandatario ofreció destinar el 50% de dicha producción a sus aliados para robustecer los sistemas de defensa aérea. Asimismo, confirmó que Kiev trabaja en el desarrollo de tecnología autónoma para operaciones submarinas y oceánicas.

Escalada y advertencias de Teherán

Este movimiento militar ocurre en un contexto de extrema tensión regional, tras las ofensivas masivas de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

La respuesta iraní, que bloqueó el tránsito en el estrecho de Ormuz, arrastró a la zona a un conflicto abierto que ahora salpica directamente a Ucrania.

Desde Teherán, el titular del comité parlamentario de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, calificó a Ucrania como un "objetivo legítimo" tras su alineación con los intereses israelíes y estadounidenses.

"Al brindar apoyo con drones al régimen israelí, la fallida Ucrania se ha involucrado de hecho en la guerra y, según el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ha convertido todo su territorio en un objetivo legítimo para Irán", sentenció Azizi a través de sus canales oficiales.