Ucrania se metió en el Conflicto en Medio Oriente: Zelenski envía asesores militares para asistir en la zona

El escenario bélico en Medio Oriente suma un nuevo actor estratégico.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó este domingo el despliegue del primer equipo de expertos militares de su país hacia la región, marcando la incursión directa de Kiev en la crisis que atraviesa esa zona del mundo.

La misión, que inicia formalmente este lunes, tiene como propósito central el intercambio de doctrina y expertis bélica. Los efectivos ucranianos trasladarán las lecciones aprendidas y la experiencia operativa cosechada durante los cuatro años de resistencia frente a la invasión de Rusia.

Expansión del conflicto

La llegada de estos asesores representa la integración de una nación adicional a una confrontación que mantiene una escalada constante.

Aunque la participación ucraniana se enfoca inicialmente en el aporte de conocimientos técnicos y estratégicos, el movimiento ratifica la internacionalización de la disputa en Medio Oriente.

Con esta decisión, el gobierno de Zelenski busca capitalizar su bagaje en el campo de batalla moderno para asesorar a las fuerzas locales, en un contexto donde el conflicto regional no da señales de tregua.