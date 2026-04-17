Policía mató a uno de los motochorros que intentaron robarle la moto

Un subteniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos, en un tiroteo, a uno de los dos motochorros que intentaron robarle la motocicleta. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y el otro malviviente, al igual que la víctima, resultaron heridos a disparos.

Voceros judiciales revelaron que el hecho se produjo en el cruce de Cayetano Cazón e Inca, cuando el oficial, quien se movilizaba a bordo de una moto Honda Falcon, arribó a una finca del vecindario.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, en dichas circunstancias aparecieron en escena los dos hampones, que circulaban armados en un motovehículo Honda Tornado y que, de inmediato, amenazaron al damnificado, de 43 años, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil.

La víctima ofreció resistencia

Trascendió que la víctima del ilícito resolvió ofrecer resistencia y se enfrentó a tiros con estos marginales, ocasión en la que abatió a uno de ellos, mientras que su cómplice alcanzó a darse a la fuga.

Minutos más tarde, al oficial atacado, que se desempeña en un Comando Patrulla(C.P.) en el sur del Gran Buenos Aires, se lo condujo, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Simplemente Evita, donde los médicos del lugar certificaron que presentaba impactos de arma de fuego en la región intercostal derecha, en el hombro derecho y en la mano derecha.

En tanto, el occiso fue identificado como Alex Nahuel Terragona, de 26 años.

El prófugo fue detenido

A su vez, servidores públicos de la comisaría 2ª Sur del distrito lograron detener al prófugo, de 19 años, quien había sido llevado herido al mismo centro asistencial por sus allegados, quienes narraron falsamente que lo habían tratado de asaltar.

Intervino en la causa penal el doctor Claudio Gabriel Fornaro, fiscal en turno de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción, quien resolvió convocar a los miembros de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para la realización de una serie de pericias.

Por F.V.