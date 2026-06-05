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Viernes, 5 de junio de 2026

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Desaparición de Axel González: ofrecen una recompensa millonaria por información sobre su paradero

El joven, de 21 años, fue visto por última vez el 17 de mayo en la provincia de Chaco.

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El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos que permitan encontrar a Axel González, el joven de 21 años que fue visto por última vez el 17 de mayo en la ciudad chaqueña de Fontana.

Así quedó plasmado en la Resolución 508/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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En la disposición, se indica que se ofrece como "recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $10.000.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Axel Alejandro González".

En el texto se recuerda que el joven fue visto por última vez cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo último en el barrio Anunciación de la ciudad de Fontana.

Se detalla además que González es de contextura física delgada, mide 1.70 metros de altura, tiene cabello enrulado negro y cuenta con un tatuaje en su brazo derecho con el nombre "Lautaro".

En la disposición, se indica que se ofrece como "recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $10.000.000, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Axel Alejandro González".En el texto se recuerda que el joven fue visto por última vez cerca de las 2 de la madrugada del 17 de mayo último en el barrio Anunciación de la ciudad de Fontana.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Se detalla además que González es de contextura física delgada, mide 1.70 metros de altura, tiene cabello enrulado negro y cuenta con un tatuaje en su brazo derecho con el nombre "Lautaro".Gentileza Ministerio de Seguridad Nacional.
Gentileza Ministerio de Seguridad Nacional.

Asimismo, se precisa que, al momento de su desaparición, vestía pantalón negro de buzo, medias del club Boca Juniors, ojotas blancas y una campera inflable negra.

En la disposición se resalta que las personas que cuenten con información sobre el joven pueden comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas, llamando a la línea gratuita 134.

Detalles del caso

El joven de 21 años fue visto por último vez cuando salió de su casa para encontrarse con su ex novia Lorena Gómez. Los familiares de González hicieron la denuncia por la desaparición y se inició un operativo de búsqueda.

Con el correr de los días, fueron detenidos siete sospechosos. Los arrestados son Lorena Gómez y su padre, Antonio Ramón Gómez; Sergio Gómez, ex cuñado del joven de 21 años; Leonardo Nicolás Silva; Omar Antonio Iñíguez; Ariel Esteban Lázaro; y Agustín Ariel Pucheta, un ex boxeador acusado de desviar la investigación en perjuicio de policías de Fontana.

En el comienzo del caso se habló de una persecución policial que derivó en su desaparición, pero luego la fiscalía apuntó contra los allegados de González.

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