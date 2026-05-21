El Gobierno ofrece una recompensa millonaria para capturar a una banda de traficantes de armas

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves el ofrecimiento de una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas que se encuentran prófugos.

Los sospechosos, que poseen pedidos de captura en el país y en el exterior, son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad tras haber sido identificados como miembros clave de una red delictiva transnacional.

El origen de la medida oficial

La decisión administrativa se formalizó a través de la Resolución 462/2026, publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de la ministra Alejandra Monteoliva.

El dictamen responde a una solicitud expresa del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que se encuentra bajo la tutela del juez Marcelo Fabián Garnica.

Los implicados están imputados en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7. Según los registros judiciales, los integrantes de la banda poseen órdenes de detención locales desde el 22 de mayo de 2024, las cuales se extendieron al plano internacional en agosto de 2025.

La identidad de los prófugos buscados

El listado difundido por la cartera de seguridad individualiza a cinco ciudadanos de origen chileno y tres de nacionalidad argentina.

Entre los civiles nacidos en Chile se encuentran Franco Simón Basaez Vílchez, apodado "El Javi"; Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como "El enano petiso"; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval y Aldana Matilde Glaria Orellana, quien cuenta con documento de identidad argentino.

Por su parte, la nómina de los ciudadanos de nacionalidad argentina está integrada por Carlos Damián Algañaraz, alias "El Porteño"; Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón, cuya seña particular reportada por los investigadores es un lunar marrón ubicado en el centro de su frente.

Condiciones para el cobro del beneficio

La normativa dictada por el Poder Ejecutivo especifica que el incentivo económico está dirigido de forma exclusiva a aquellos ciudadanos que no hayan formado parte de las maniobras investigadas.

El dinero se entregará a quienes brinden datos certeros sobre las personas "investigados por formar parte de una organización delictiva, con diferentes grados de participación en la misma, relacionada con tráfico internacional de armas, enmarcadas en la Ley N° 22.415".

Las autoridades comunicaron que las denuncias o referencias útiles deben canalizarse telefónicamente mediante la línea gratuita 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.