Asesinaron de un balazo a un presunto motochorro de 15 años: habría intentado asaltar a una pareja de motoqueros

Un presunto motochorro de 15 años fue asesinado a balazos al, supuestamente, haber intentado asaltar a una pareja de motoqueros, en un suceso registrado el sábado en el sur del conurbano bonaerense. En tanto, otro sospechoso alcanzó a fugar ileso. Los pesquisas policiales tratan de esclarecer lo ocurrido.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se descubrió cuando un joven de 30 años, que se movilizaba a bordo de un vehículo, llevó ya sin vida al adolescente al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Arturo Oñativia.

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Según agregaron los informantes, el muchacho, al dialogar con los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), les narró que, minutos antes, en el cruce de La Pampa y La Golondrina, había sido interceptado por un individuo armado, que se hallaba en una motocicleta y que trataba de cargar al menor en este rodado.

Trascendió que el sujeto le pidió ayuda y le dijo que trasladara al chico a algún centro asistencial del mencionado vecindario.

Al respecto, el testigo agregó que el individuo luego escapó en el motovehículo.

El presunto intento de robo





En tal sentido, al analizar las imágenes que habían sido captadas por las cámaras de vigilancia del barrio, los servidores públicos destinados en la comisaría 6ª del distrito consiguieron certificar que el episodio se había producido en la esquina de Chubut y La Golondrina, cuando el pibe y el otro sujeto presuntamente habrían intentado robar a una pareja, que circulaba en una motocicleta, oportunidad en la que el menor fue herido mortalmente a disparos en circunstancias que se procuran establecer.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que el cadáver del chico fue reconocido por sus familiares, comprobándose que contaba con antecedentes delictivos por "Robo agravado en poblado y en banda" debido a una entradera y que uno de sus hermanos permanece actualmente detenido, a raíz de dicho asalto en una vivienda.

Gracias a los datos aportados al sumario, los miembros de la seccional, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de esclarecer el asesinato.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional N° 11 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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