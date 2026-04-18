"Nos vemos mañana": investigan a pibe de 16 años que amenazó con provocar una masacre en su colegio

Un pibe, de 16 años, es investigado por la Justicia luego de amenazar con provocar una masacre en un colegio, en un suceso registrado en el noroeste del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que las intimidaciones fueron recibidas en la Escuela de Educación Media Juana Manso, situada en el cruce de Coronel Argüero y Paunero.

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Según agregaron los informantes, las amenazas incluían capturas de pantallas de redes sociales, en las que un sujeto exhibía un arma tipo pistola y señalaba: "Nos vemos mañana".

Trascendió que los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona lograron individualizar al sospechoso, que resultó ser un menor de 16 años, que cursa el quinto año en la escuela Domingo Faustino Sarmiento.

Allanamiento

Al allanar la finca habitada por el chico, los pesquisas policiales consiguieron incautar una pistola Fox de gas comprimido (réplica de un arma nueve milímetros), una notebook y siete aparatos de telefonía celular.

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Intimidación pública", el fiscal Fernando Javier Sirni, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y el magistrado Marcelo Fabián Kohan, titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas involucradas en lo acontecido.

Por F.V.

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