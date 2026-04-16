Amenazas de tiroteos en colegios: activaron protocolos de seguridad a nivel nacional

La ola de amenazas por tiroteos en diversas escuelas del país no solo recordó lo ocurrido en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal, en donde un menor de 13 años murió por el ataque de otro de 15, sino que disparó los protocolos de seguridad a nivel nacional.

Uno de los colegios en las cuales ya rige esta nueva medida fue el Colegio Carlos Pellegrini, en el cual las autoridades hallaron en la jornada del miércoles un grafiti con la inscripción "Viernes 16. Los vamos a matar. Tiroteo. CECAP. En serio", que circuló rápidamente entre padres y alumnos.

Apenas descubierta la amenaza, las autoridades emitieron un comunicado expresando su categórico rechazo a la violencia, aclarando que los mensajes fueron removidos para continuar trabajando fuertemente en la prevención del bullying escolar.

Sin embargo, la preocupación entre los padres fue tan grande, que ya se radicó una denuncia judicial, y se habla de que habrían otras siete, con lo cual el Estado "tomó nota" de la situación. En esta escuela, de hecho, ya se asignó una custodia permanente en la puerta como parte del protocolo de seguridad impuesto.

El protocolo establece que las escuelas deben notificar primero a las autoridades educativas y, posteriormente, realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia.

Al menos una semana con custodia





En principio, esta medida tendría una validez de una semana con la posiblidad de extenderse según lo entiendan las autoridades nacionales.

En la jornada del miércoles, además, el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield (del barrio de Liniers) también sufrió un hecho de similares características, y allí se encontró la frase: "Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue".

La Justicia investiga si el fenómeno responde a un peligroso reto viral de TikTok, ya que las mismas pintadas intimidatorias aparecieron en distintos baños de escuelas ubicadas en Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos, Neuquén y Mendoza.

Trágico incidente en Santa Fe





El temor social es latente debido a que estos incidentes ocurren apenas semanas después del trágico ataque en una escuela de la provincia de Santa Fe, en el cual murió Ian Cabrera (13) a manos de un compañero de 15 el pasado 30 de marzo.

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