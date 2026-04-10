Denuncian amenazas de muerte del hijo de la diputada Lorena Villaverde en un colegio

El hijo de 14 años de la diputada libertaria Lorena Villaverde protagonizó un grave episodio al amenazar de muerte a sus compañeros de colegio, este viernes.

Los hechos, habrían tenido lugar en la próvincia de Río Negro, en el Colegio Estación Limay, al cual asiste en segundo año el menor descendiente de la legisladora.

Según trascendió, el joven advirtió durante una clase de plástica que llevaría un arma a la institución para atacar a los estudiantes, generando una profunda preocupación en la comunidad educativa.

La legisladora, madre del menor, cobró notoriedad recientemente tras su expulsión de Estados Unidos en el marco de una causa vinculada al narcotráfico.

Amenazas en el ámbito educativo

El testimonio de los presentes indica que el adolescente se dirigió a sus pares de manera violenta.

La frase que desató el alerta fue: "Voy a traer un arma y los voy a matar a todos".

Ante la gravedad de los dichos, Los alumnos comenzaron a avisarle a las autoridades escolares que activaron los protocolos de seguridad correspondientes para resguardar a los alumnos y al personal docente, llamando rápidamente a la policía.

De inmediato, tomó intervención la Comisaría Cuarta y personal del Ministerio Público Fiscal.

Estos agentes, indagaron a los testigos para saber la veracidad de los hechos denunciados.

El incidente no es aislado en el contexto nacional, ya que se han registrado casos de amenazas o violencia escolar de características similares en las provincias de Santa Fe y Mendoza en el último tiempo.

Antecedentes y repercusión

El caso adquiere una mayor dimensión pública debido a la situación procesal y política de Lorena Villaverde.

La diputada estuvo en el centro de la escena mediática tras haber sido obligada a abandonar territorio estadounidense.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la familia ni de la institución educativa respecto a las medidas disciplinarias o legales que se tomarán tras las amenazas vertidas por el joven dentro del establecimiento.