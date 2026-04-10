El descargo de Lorena Villaverde por las amenazas de su hijo a compañeros: aseguró que sufría "duras agresiones verbales" y "burlas"

La diputada libertaria Lorena Villaverde se expresó luego de que la directora del colegio secundario Estación Limay, en la provincia de Río Negro, denunciara que su hijo amenazó de muerte a sus compañeros.

Villaverde agradeció a las familias de la institución en un mensaje y dijo que vive "una angustia muy grande" por lo que vive su hijo y "el contexto de hostigamiento que recibe hace tiempo".

Además, dijo que le "ocupa y preocupa la situación", que está "interviniendo directamente con la seriedad que corrresponde".

También aseguró que al menor le decían expresiones desde el año pasado como "nos servís para nada", "sos un inutil", "no tenés padre" y "burlas por su dificultad para caminar", y más.

La directora de la institución radicó la denuncia en la Comisaría Cuarta de Cipolletti, luego de que el alumno de segundo año advirtiera a los estudiantes que concurriría a la escuela con un arma para matarlos.

En este contexto, la Fiscalía N°1, a cargo de Eugenia Vallejos, solicitó al establecimiento de la calle Ingeniero Krause 450 que implemente medidas de prevención y seguridad: "Se dio inmediata intervención a a organismos de prevención correspondientes, entre ellos la Policía, y a los organismos proteccionales como SENAF y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes", consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de este medio.

A su vez, señalaron que el menor de edad no es punible, mientras que este viernes hubo clases y el implicado no concurrió a la escuela durante el proceso. Al mismo tiempo, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes mantuvo un encuentro con el adolescente y su grupo familiar, que se extendió durante gran parte de la jornada, con el objetivo de interiorizarse sobre el contexto, conocer su historia personal y relevar la red familiar y profesional de contención existente. En ese marco, se mencionaron situaciones de bullying, respecto de las cuales la Defensoría instará a la institución educativa a trabajar de manera institucional.