Crimen en la escuela: el abuelo del asesino confesó que la escopeta es suya

El abuelo del adolescente de 15 años señalado como el tirador, admitió ante las autoridades que la escopeta utilizada en el ataque es de su propiedad. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre señaló que el arma se encontraba en su casa hasta la noche del domingo previa al hecho.

El expediente, por el ataque que dejó a un chico de 13 años muerto por tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe y a otros ocho compañeros heridos, se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo.

La funcionaria cuenta con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela. Mientras avanza la causa judicial, el Gobierno santafesino trabaja de forma simultánea con las áreas de Salud, Educación y Justicia para contener a los afectados por la tragedia.

Hasta el momento, la Policía provincial no realizó allanamientos en la vivienda del joven acusado, quien fue reducido por un trabajador de la institución escolar tras los disparos.

La víctima fatal fue identificada como Ian Cabrera, de 13 años. En el lugar del hecho, los peritos trabajaron intensamente para recolectar pruebas que permitan reconstruir el minuto a minuto de la balacera.

Bullying

Un padre de una alumna de 5° año aseguró que el acusado, quien no tiene antecedentes penales, sufría una clara situación de bullying por parte de sus pares. "Para ellos es molestarse y nada más, pero lo que veía pasarle a este chico era mucho", declaró el hombre.

"La semana pasada dijo que iban a morir todos", relató, citando lo que uno de los compañeritos de su hija escuchó decir al agresor durante una clase. Sin embargo, de acuerdo a su testimonio, nadie reportó esta advertencia ni se actuó preventivamente.

Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe indicaron que el agresor atravesaba una situación muy compleja en su ámbito intrafamiliar. Esta vulnerabilidad se habría manifestado al momento del ataque, ya que los docentes que lo vieron tras los disparos describieron una imagen estremecedora. Según relataron, el alumno se encontraba "abstraído" y en un estado de shock absoluto tras haber disparado contra sus propios compañeros de aula.

En cuanto a los heridos, el reporte médico detalla que seis alumnos fueron trasladados al hospital local con lesiones superficiales de diversa consideración. Por otro lado, dos pacientes debieron ser derivados al Hospital Regional de Rafaela por la gravedad de sus cuadros. Entre ellos se encuentra un varón de 13 años que fue recibido en "código rojo", aunque se informó que permanece lúcido y en condición estable.