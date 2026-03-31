"La salud mental no es un tema menor": desgarrador mensaje de la prima familiar de Ian, el nene asesinado a tiros en la escuela

"Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor". Con estas palabras la prima del padre de Ian Cabrera rompió el silencio en redes sociales tras el brutal asesinato del adolescente de 13 años a manos de un compañero de 15.

En medio del duelo, el mensaje de la familiar se volvió viral al plantear que lo sucedido no es un hecho aislado, sino una señal de alerta social.

"Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias", advirtió la mujer, quien insistió en que la tragedia es una "alarma" sobre problemáticas como el bullying y la soledad adolescente que suelen ser minimizadas.

Su reclamo apunta a la urgencia de abordar el bienestar emocional tanto en las casas como en los colegios para evitar que el dolor termine en tragedia.

"Durante mucho tiempo se subestimó la salud mental, el sufrimiento silencioso, el bullying y la soledad de muchos adolescentes", sostuvo la mujer.

Todo ocurrió en horario escolar, en el momento exacto en que los alumnos se reunían para izar la bandera. Allí, el tirador de 15 años ingresó armado y desató una secuencia de disparos que terminó con la vida de Ian y dejó a otros estudiantes heridos en medio de escenas de pánico y corridas.

La víctima

Ian era hijo único y recién comenzaba su camino en la secundaria. Sus allegados lo recuerdan como un chico lleno de sueños, cuya vida giraba en torno a su gran pasión: el fútbol. Se desempeñaba como arquero en el Club Independiente de San Cristóbal y era un fanático incondicional de River Plate.

"Ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de lo que sienten nuestros adolescentes", agregó la prima del papá en el posteo.