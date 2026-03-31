Crimen en la escuela: qué reveló la abogada del alumno de 15 años que mató a un compañero

La abogada Mariana Oroño, representante de la familia del adolescente de 15 años que abrió fuego en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe, confirmó que el joven "comprende lo que hizo", aunque todavía no logra procesar las consecuencias de haber matado a un compañero de 13 años y herido a otros.

La abogada descartó que su defendido haya sufrido situaciones de bullying en la institución. Oroño explicó que, tras conversar con los padres y el propio adolescente, confirmaron que no existía tal hostigamiento y que los videos que circularon en redes sociales eran simplemente "bromas internas" entre amigos.

Según la profesional, el agresor es una persona "muy cerrada" con quien resulta difícil dialogar profundamente sobre los motivos que lo llevaron a entrar al colegio con una escopeta.

De esta manera, la defensa intenta reconstruir el perfil de un adolescente que, si bien no era víctima de acoso, atravesaba un profundo malestar interno que terminó estallando de la peor manera el pasado lunes.

La abogada detalló que el menor practicaba autolesiones, específicamente cortes que dejaron cicatrices visibles, aunque nunca habían representado un riesgo de vida inmediato.

"No hubo un intento de quitarse la vida serio, en el sentido de que haya riesgo para su vida, pero sí estas manifestaciones por parte de él al entrevistarse con nosotros de sentirse un bicho raro, de no encajar. Él hablaba de liberarse al hecho de quitarse la vida", dijo Oroño a la prensa.

Ataque

Respecto a la mecánica del ataque, sostuvo que el adolescente no eligió víctimas puntuales, sino que disparó de forma indiscriminada."No fue dirigido a ciertos blancos, a ciertas personas, sino un poco en expresión, creo yo, de todo esto que él sentía dentro de la sociedad", señaló la abogada.

"Creo que esto fue realmente imprevisible, una tragedia y algo que para los padres jamás hubiese sido una realidad posible", consideró.

El adolescente se encuentra actualmente alojado en un centro especializado para menores, donde un equipo interdisciplinario comenzó a evaluarlo para detectar posibles patologías psiquiátricas y definir el tratamiento a seguir.

Según la letrada, la familia del joven no quiere que regrese al hogar por el momento, por considerar que sería "inadecuado e irresponsable" dada la gravedad de lo sucedido.

Los padres pretenden que su hijo permanezca internado en un establecimiento donde pueda recuperarse. "Y él también nos manifestó que quiere mejorar y que necesita tratarse", agregó Oroño.

La decisión la tomará la Justicia a partir de los informes de los peritos oficiales.