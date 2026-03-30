La abogada del alumno que mató a un compañero sostuvo que el ataque "fue producto de un colapso"

Mariana Oroño, abogada del adolescente de 15 años que mató a tiros a un compañero de 13 en la escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, dialogó este lunes con Crónica y reveló que su defendido "está muy mal psicológicamente" .

"Está muy deprimido, eso es lo que nosotros podemos advertir sin ser profesionales de la salud", afirmó la letrada.

Según Oroño, el joven ya atravesaba un tratamiento psicológico previo al ataque. "Había evidenciado una tendencia, por eso atravesaba un tratamiento motivado por algunas autolesiones que se había hecho en el brazo", precisó.

Asimismo, la defensora trazó un perfil del contexto en el que vivía el adolescente. "Estaba inmerso en una realidad familiar bastante compleja que evidentemente derivó en una situación psicológica y psiquiátrica también", apuntó Oroño.

La letrada indicó que el menor había manifestado a su familia sus intenciones de quitarse la vida, lo que motivó el inicio del tratamiento psicológico. "Era una persona normal, que nunca había atentado contra terceros ni evidenciado actitudes violentas contra otras personas", subrayó.

"Fue producto de un colapso"

Oroño, además, consideró que el ataque "fue producto de un colapso" y no el resultado de una planificación motivada por el acoso escolar.

El adolescente permanece alojado en una dependencia especializada para menores en la ciudad de Santa Fe, al que fue trasladado desde San Cristóbal por no contar esa localidad con un centro de estas características.

Sobre el arma homicida, precisó que habría pertenecido al abuelo paterno del menor, quien vive muy cerca de su casa.

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