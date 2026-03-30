El abogado del adolescente que disparó en una escuela afirmó que tenía antecedentes de autolesiones

El adolescente de 15 años que protagonizó un ataque a tiros en la escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, había intentado quitarse la vida en más de una oportunidad, según aseguró su abogado, Néstor Oroño.

"Familiares habían recurrido a una psicóloga porque el menor había tenido algún episodio de atentar contra su propia vida", confirmó el letrado en una entrevista radial.

"Los padres lo vieron como un atentado contra sí mismo", agregó y aclaró que el joven "no evidenciaba ningún signo de agresividad o de hostilidad hacia terceras personas". "Creemos que el menor habría sido objeto de bullying", añadió aunque no precisó el alcance ni el origen del acoso.

Oroño contó también que el acusado vivía en San Cristóbal únicamente con su madre. Su padre reside y trabaja en Entre Ríos y, si bien no tenía contacto personal frecuente con el menor, mantenía comunicaciones telefónicas regulares.

"Hoy a primera hora se había contactado con él para desearle una buena semana y rato más tarde se encontró con esta triste noticia", relató el letrado.

El joven tenía una hermana que este año se mudó a Santa Fe por razones de estudio, lo que dejó al menor conviviendo a solas con su madre.

En diálogo con el programa de radio Palo y Zanahoria, el abogado describió al acusado como "un chico bastante introvertido, que pasaba mucho tiempo frente a la computadora", con preferencia por videojuegos en línea y sin actividad en redes sociales.

El arma usada en el ataque

Sobre el origen de la escopeta utilizada en el ataque, el defensor fue categórico: "Tengo una certeza: el arma no era del papá ni se la proveyó". "¿De dónde y de quién la procuró será uno de los temas importantes que tendrá que dilucidar la investigación", señaló el abogado.

El acusado fue trasladado desde San Cristóbal hacia la ciudad de Santa Fe para ser alojado en una dependencia especial. Al momento de la entrevista, su defensor aún no había podido hablar con él.

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