El heroico gesto de una alumna con un compañero herido en medio del tiroteo en la escuela de Santa Fe

Luego de que un alumno de 15 años asesinara a tiros a Ian Cabrera, de 13, en una escuela de la localidad santafesina de San Cristóbal, se supo que una alumna tuvo un heroico gesto con un compañero herido. Su accionar habría sido clave para que lo atendieran rápidamente.

En medio de la conmoción, una estudiante se avalanzó sobre otro, que había sido atravesado por una bala, lo tomó del brazo y por la fuerza lo llevó hacia afuera del establecimiento educativo para que reciba atención lo antes posible. Luego, se dirigió al centro de salud local.

Ian Cabrera fue asesinado a tiros dentro de su escuela.

Según relató la tía del menor, la niña de 13 años lo llevó caminando para que pudiera ser atendido. Según contó la mujer, su sobrino -que continúa internado en el Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe- les contó que cuando escuchó los estruendos creyó que se trataba de un festejo con bombos de los estudiantes de quinto año.

Pero luego se dio cuenta de lo que en verdad pasaba: "Se dio vuelta y vio al estudiante con la escopeta". De acuerdo con el testimonio, el adolescente fue herido por perdigones en la tráquea y cerca de un ojo: "Se despertó y veía todo rojo", relató su tía en diálogo con eltrece.

En ese marco, explicó que quien lo encontró fue su compañera de 13 años, que lo levantó y lo llevó caminando tres cuadras hasta el hospital. "Son amigos, van juntos desde el jardín", indicó.

La mujer destacó el accionar de la nena, porque fue clave para que su sobrino fuera atendido rápidamente. Cabe destacar que ientras ella lo llevaba al hospital, la familia aún no se había enterado de lo que había ocurrido. "Después la llamaron a mi hermana", concluyó.