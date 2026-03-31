Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 31 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
SANTA FE

Los perturbadores posteos del tirador de 15 años antes del ataque en la escuela

El adolescente de 15 años había compartido contenidos sobre masacres y mensajes vinculados a la muerte.

Francisco Nutti

El tirador de San Cristóbal, Santa Fe, que asesinó a tiros Ian Cabrera dentro de la escuela a la cual concurría, había compartido macabras publicaciones en sus redes sociales que hacían alusión a masacres y violencia escolar.

Según trascendió, el joven -de 15 años- utilizaba un alias para moverse en distintas plataformas donde subía contenido relacionado con ataques en establecimientos educativos y reflexiones sobre la muerte.

Uno de los posteos más macabros que compartió el tirador de San Cristóbal.
Uno de los posteos más macabros que compartió el tirador de San Cristóbal.

Entre los posteos, la Policía encontró videos e imágenes vinculadas a algunos de los ataques más conocidos a nivel mundial, como la masacre de Virginia Tech, el tiroteo en Isla Vista y el hecho registrado en un colegio de Serbia. Además, subía frases que reflejaban una visión oscura y perturbadora. Sin embargo, nadie lo advirtió. 

En otro de los posteos se pudo observar la frase: "Creo que solo encuentras paz en la muerte", mientras que en otra, citaba: "Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica".  

Asimismo, se supo que participaba en plataformas donde se difunden imágenes de muertes violentas. Cabe destacar que algunos de sus posteos recibieron comentarios de otros usuarios que lo alentaban, con mensajes como "héroe" o "ídolo", lo que despertó una gran preocupación en los investigadores por la gran cantidad de comunidades digitales que validan este tipo de conductas.

Para quienes siguen de cerca el caso, este material forma parte de las señales previas que podrían haber anticipado el ataque, aunque en su entorno cercano no habrían sido advertidas.

El adolescente no tenía antecedentes

De acuerdo a las primeras informaciones oficiales, el adolescente no tenía antecedentes de violencia ni registros problemáticos en la escuela. Era considerado un alumno tranquilo.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Papa Francisco: el DJ Padre Guilherme realizará un homenaje gratis en Plaza de Mayo
Noticias

Papa Francisco: el DJ Padre Guilherme realizará un homenaje gratis en Plaza de Mayo

5
Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable
Shows

Tan Biónica en Vélez: dos noches históricas y un cierre que promete ser inolvidable

Últimas noticias de Asesino