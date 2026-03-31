Los perturbadores posteos del tirador de 15 años antes del ataque en la escuela

El tirador de San Cristóbal, Santa Fe, que asesinó a tiros a Ian Cabrera dentro de la escuela a la cual concurría, había compartido macabras publicaciones en sus redes sociales que hacían alusión a masacres y violencia escolar.

Según trascendió, el joven -de 15 años- utilizaba un alias para moverse en distintas plataformas donde subía contenido relacionado con ataques en establecimientos educativos y reflexiones sobre la muerte.

Uno de los posteos más macabros que compartió el tirador de San Cristóbal.

Entre los posteos, la Policía encontró videos e imágenes vinculadas a algunos de los ataques más conocidos a nivel mundial, como la masacre de Virginia Tech, el tiroteo en Isla Vista y el hecho registrado en un colegio de Serbia. Además, subía frases que reflejaban una visión oscura y perturbadora. Sin embargo, nadie lo advirtió.

En otro de los posteos se pudo observar la frase: "Creo que solo encuentras paz en la muerte", mientras que en otra, citaba: "Vivimos en una época en la que no existe la muerte heroica".

Asimismo, se supo que participaba en plataformas donde se difunden imágenes de muertes violentas. Cabe destacar que algunos de sus posteos recibieron comentarios de otros usuarios que lo alentaban, con mensajes como "héroe" o "ídolo", lo que despertó una gran preocupación en los investigadores por la gran cantidad de comunidades digitales que validan este tipo de conductas.

Para quienes siguen de cerca el caso, este material forma parte de las señales previas que podrían haber anticipado el ataque, aunque en su entorno cercano no habrían sido advertidas.

El adolescente no tenía antecedentes

De acuerdo a las primeras informaciones oficiales, el adolescente no tenía antecedentes de violencia ni registros problemáticos en la escuela. Era considerado un alumno tranquilo.