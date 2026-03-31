Ley de imputabilidad: confirman que el atacante de San Cristóbal no sería juzgado bajo la nueva normativa

Funcionarios de Santa Fe confirmaron en una conferencia del comité interdisciplinario en la Regional IX de San Cristóbal que el adolescente que atacó a sus compañeros no será imputable, ya que la nueva ley de imputabilidad aún no entró en vigencia.

El hecho ocurrió en la Escuela N°40 Mariano Moreno, donde un alumno de tercer año disparó con una escopeta y mató a Ian, de 13 años, además de herir a otros ocho estudiantes.

Las autoridades avanzan con entrevistas a alumnos, docentes y testigos para reconstruir el ataque y determinar cómo el agresor consiguió el arma.

Qué pasa con la ley de imputabilidad

La norma aprobada en febrero de 2026 baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y permite juzgar a adolescentes por delitos graves.

"Si bien existe la ley que baja la imputabilidad, todavía no está en vigencia, así que debemos avanzar con todos los cuidados relacionados con su edad", afirmó Virginia Couddanes, integrante del equipo interdisciplinario.

Por eso, el caso quedó bajo la legislación actual, que no permite imputar penalmente al menor.

El sistema prevé un régimen juvenil especial, con foco en la resocialización y sin convivencia con presos adultos. La prisión efectiva queda reservada para delitos graves.

Testimonios del horror

Una alumna relató: "Pensamos que era un matafuegos. Nunca un disparo. Vi salir a dos nenes y uno le tiró en el pecho. Cayó en seco".

Otro estudiante contó: "Lo saludé porque era mi amigo. Pensé que era una broma. Cuando vi humo y sangre, entendí que era real".

El mismo testigo explicó que el ataque se frenó cuando "el portero se le tiró encima y un compañero le sacó los cartuchos".

El dolor de la familia

La tía de la víctima expresó: "Era hijo único, con toda la vida por delante. No hay palabras".

Y agregó: "No pensamos que esto podía pasar acá. Para mí, tiró a cualquiera y la ligó Ian".

Estado de los heridos

Según el gobierno provincial, seis estudiantes siguen internados en San Cristóbal con heridas leves.

Otros dos fueron trasladados a Rafaela: uno de 13 años estuvo en estado crítico pero ahora está estable, y otro de 15 permanece fuera de peligro.

La investigación continúa para esclarecer el ataque que conmociona a toda la comunidad.