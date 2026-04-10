Mató a un hombre que le dijo piropos a su esposa y cayó tras pasar varios meses prófugo

Un individuo, que había asesinado a un hombre a balazos porque lo acusaba de decirle piropos a su esposa, fue detenido por los pesquisas policiales. El operativo se realizó en el norte del conurbano bonaerense y el crimen, que se registró en octubre de 2025, en su momento cronica.com.ar lo había publicado de manera exclusiva.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto era requerido por hallarse sindicado de ser autor de la muerte de Rubén Alfredo Moral, de 36 años.

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Según agregaron los informantes, el sospechoso, de 45 años, permanecía refugiado en una finca situada en Leandro N. Alem al 1800, casi en el cruce con la calle San Isidro.

De acuerdo a los trascendidos, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito y el prófugo, al ver a los uniformados, pretendió fugar a la carrera y esconderse en una vivienda aledaña, pero resultó apresado, luego de ser descubierto mientras se encontraba oculto dentro de un pozo.

Así fue el asesinato

Tal lo difundido, el hecho se produjo el 10 de octubre de 2025 cuando Moral se encargaba de reparar el techo de un domicilio ubicado en Chaco al 1700, en la esquina con San Fernando.

En dichas circunstancias, apareció en la escena el asesino, quien increpó duramente al hombre, ya que lo acusó de haberle dicho piropos a su pareja. A raíz de tal motivo, se originó en el lugar un altercado, hasta que el criminal atacó a disparos a la víctima para luego escapar.

Graves heridas

Moral debió ser conducido, de urgencia, a una sala de primeros auxilios, existente en la intersección de Presidente Juan Domingo Perón y José María Serrano, aunque finalmente perdió la vida como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades dela Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Raúl Armando Casal, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.