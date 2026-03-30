Crimen en la escuela: el adolescente que mató a un compañero no podrá ser juzgado pese a la nueva ley

El adolescente que protagonizó el ataque armado este lunes en horas de la mañana, en una escuela de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, no podrá afrontar un juicio oral ni ser condenado bajo los lineamientos de la reciente reforma legislativa.

A pesar de que la Ley 27.801 fue aprobada en marzo de 2026, un artículo específico de la norma posterga su aplicación efectiva, lo que deja al menor fuera del alcance del nuevo sistema de responsabilidad penal.

La vigencia de los 180 días

El obstáculo legal radica en el artículo 52 de la mencionada ley, el cual establece que el régimen que baja la edad de imputabilidad a los 14 años "entrará en vigencia a los 180 días" de su publicación en el Boletín Oficial.

Dado que este plazo aún no se ha cumplido, los delitos cometidos en la actualidad deben procesarse bajo el marco normativo anterior.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Gallego citado por la agencia NA, explicó las razones técnicas de esta demora: "Esta ley entra en vigencia en 180 días desde su publicación porque se evalúan modificaciones en su reglamentación. La figura que recaería sobre él sería homicidio, pero, de igual modo, no puede ser juzgado".

Imposibilidad de retroactividad

Otro punto clave que sella la suerte procesal del acusado es la imposibilidad de aplicar la ley hacia atrás en el tiempo.

Por su parte, el letrado Rodrigo Tripolone aclaró a NA que una normativa solo puede tener efectos retroactivos si el cambio beneficia al imputado. En este caso, al tratarse de una ley que endurece las penas y baja la edad de castigo, no puede alcanzar a hechos ocurridos antes de su plena vigencia.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en conferencia de prensa que la resolución del caso seguirá los carriles de la inimputabilidad. El funcionario indicó que la información recolectada hasta el momento señala que "el chico será declarado no punible".

Sanciones y medidas alternativas

Al no poder ser sometido a un proceso penal convencional, el joven que asesinó a un alumno de 13 años solo podrá ser objeto de medidas tutelares o sanciones administrativas particulares dispuestas por la justicia de menores.

Mientras la comunidad de la Escuela N°40 Mariano Moreno permanece en duelo, el debate sobre la aplicación de la nueva ley se reaviva, evidenciando que, aunque la legislación ya fue aprobada por el Congreso, su implementación efectiva no llegará a tiempo para dar una respuesta penal a este trágico episodio en el norte santafesino.