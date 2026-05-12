Investigan a un chico de 14 años que amenazó con provocar masacre en su escuela

Un pibe, de 14 años, es investigado porque supuestamente realizó publicaciones en las redes sociales en las que habría amenazado con provocar una masacre en la escuela secundaria a la que asistía, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el procedimiento se llevó a cabo en una finca situada en la calle Paraguay, en las cercanías del Barrio Santa Elena.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por autoridades de la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales locales.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar un arma de juguete y un aparato de telefonía celular.

El expediente

Consta en el expediente que el mismo se abrió a raíz de una denuncia radicada el 17 de abril por la directora de la Escuela Secundaria N° 76, quien sostuvo que ese adolescente había efectuado publicaciones en redes sociales en las que amenazaba con armas de fuego a la comunidad educativa del establecimiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Intimidación pública", el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 perteneciente a la jurisdicción.