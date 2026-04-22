Imputaron a un alumno de 16 años que se mostró con un arma en el baño de un colegio de Balvanera

Un alumno de 16 años fue allanado e imputado por "intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego" por fotografiarse con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 "José de San Martín", en el barrio porteño de Balvanera.

La causa llegó a la Fiscalía N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko, después de que el padre de una alumna denunciara las imágenes que circulaban en un grupo de WhatsApp del curso.

Las imágenes mostraban al adolescente posando con el arma junto a dos compañeros, con la leyenda: "La chispa está en 3ro 1ra".

La jueza Alicia Baridón Gómez, del Juzgado Penal Juvenil N°1, autorizó el allanamiento, que se realizó este miércoles de madrugada en el domicilio del menor, también en Balvanera.

El operativo y lo que secuestraron

En el procedimiento intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

Se secuestraron el celular del adolescente, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos de interés para la causa.

El menor ya era investigado previamente por un delito de robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

Cómo se viralizaron las fotos

Las imágenes fueron enviadas a través del grupo de WhatsApp identificado como "3-1", integrado por estudiantes del colegio, bajo la modalidad que permite verlas una sola vez.

Fue el padre de una alumna quien, al ver las capturas en ese grupo donde también estaba su hija, realizó la denuncia y aportó las pantallas a las autoridades.

El protocolo de amenazas en escuelas porteñas

Ante este tipo de hechos, la Ciudad aplica el "Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes" del Ministerio de Educación, vigente desde el año pasado.

El protocolo establece líneas de acción conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, explicó este lunes que la identificación de los responsables "cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas".

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